Vuelta Ciclista del Uruguay celebra su 81 edición y se marca el objetivo de ser prueba UCI

La prueba, que comenzará el próximo jueves en Montevideo y finalizará el 5 de abril en el mismo lugar, será disputada 132 ciclistas distribuidos en 24 equipos, entre los que figuran 21 escuadras locales y tres combinados internacionales, provenientes de Brasil, Argentina y Canadá.

Según detallaron los organizadores, el conjunto brasileño se perfila como uno de los principales contendientes, ya que llegará con ciclistas de alto nivel que recientemente representaron a su país en competencias panamericanas.

Estos combinados buscarán darle lucha a los equipos uruguayos y al actual campeón defensor de la prueba, Anderson Maldonado. El ciclista local buscará revalidar el título que consiguió el año pasado tras arrebatarle el liderato general a un competidor brasileño en la penúltima jornada de la carrera.

La prueba estará dividida en once etapas que atravesarán gran parte del país sudamericano.

En ese sentido, el presidente de la Federación Ciclista Uruguaya, Pablo Quintana, resaltó que, en esta ocasión, pequeñas localidades vivirán por primera vez la experiencia de albergar largadas oficiales, acercando el evento al "interior profundo" del país.

Entre los principales atractivos deportivos, la vuelta incluirá una etapa contrarreloj en Lago Merín y tramos de gran exigencia como la ruta entre Nuevo Berlín y Salto.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Uruguayo (COU), Fernando Ucha, valoró la trascendencia social de la prueba, asegurando que "uno de cada diez uruguayos ve pasar a los ciclistas" durante los días de competencia.

Ucha reveló a EFE que el Comité y la Federación ya trabajan de manera conjunta con la meta de transformar la vuelta en una prueba dentro del calendario UCI en un plazo de cinco años.

Para lograr ese estatus, explicó que Uruguay necesita fortalecer a sus clubes locales, mejorar la infraestructura existente y prepararse logísticamente para recibir al menos a once equipos internacionales de primer nivel.

Mientras tanto, la presente edición servirá como "una etapa de entrenamiento fuerte" para los ciclistas uruguayos de cara a los próximos Juegos Suramericanos, el primer gran paso en el ciclo olímpico hacia los Juegos Panamericanos y, finalmente, los Juegos Olímpicos.