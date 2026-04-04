Burruchaga tumba a Tirante y jugará su primera final ATP

Román Burruchaga, 77 del mundo, se impuso a Thiago Tirante (#83) por 6-1 y 6-1 en poco más de una hora.

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En la final de este domingo se medirá al ganador del duelo entre los estadounidenses Frances Tiafoe (#18) y Tommy Paul (#21).

Burruchaga llega a la final tras imponerse, además de a Tirante, al australiano Adam Walton (#105) en primera ronda y a los estadounidenses Brandon Nakashima (#33) en octavos de final y Learner Tien (#22) en cuartos de final.

Su mejor resultado hasta la fecha habían sido los cuartos de final que alcanzó en 2025 en el ATP 250 de Gstaad (Suiza) . A Tirante, pese a la derrota, le queda el consuelo de haber alcanzado su segunda semifinal en el circuito y de salir de Houston como #72 del ránking ATP, su mejor clasificación.

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Además, también logró su segunda victoria contra un Top 10 del circuito tras derrotar al estadounidense Ben Shelton (#9) en cuartos de final.

Con la clasificación de Burruchaga en Houston, habrá presencia argentina en todas las finales ATP de este domingo, con Mariano Navone en Bucarest y Marco Trungelliti en Marrakech.

Además, también logró su segunda victoria contra un Top 10’del circuito tras derrotar a Shelton en cuartos de final. El 250 de Houston, oficialmente US Men’s Clay Court Championships, es el único torneo del circuito masculino que se disputa sobre tierra batida que queda en Estados Unidos.

Burruchaga buscará convertirse en el quinto argentino en conquistar el US Men’s Clay Court Championships después de José Luis Clerc (1980 y 1981), Horacio de la Peña (1993), Juan Ignacio Chela (2010) y Juan Mónaco (2012 y 2016). EFE