Gressier bate el récord europeo de 5 km ruta y se queda a dos segundos del mundial

Gressier, que ya ostentaba el récord europeo de 5 kilómetros con 12:57, rebajó esa marca en seis segundos hasta los 12:51, aunque no logró su objetivo de batir la plusmarca mundial por las calles de la ciudad francesa.

Segundo quedó el etíope Addisu Yihune, que hizo 12:54, y tercero fue el también francés Yann Schrub con 12:56.

Para Gressier, esta fue su primera carrera desde el Campeonato Mundial de Campo a Través celebrado en Tallahassee (Estados Unidos) el 10 de enero. Desde entonces, el francés ha estado entrenando en altitud en Sudáfrica con el objetivo de batir este récord.

En los 10 km femeninos la victoria fue para la keniana Agnes Ngetich, que, con 28:58, ganó la carrera, seguida de las etíopes Diriba Chaltu (30:01), segunda, y Hirut Meshesha (30:05), tercera.

La italiana Nadia Battocletti, con 30:08, fue cuarta y se quedó a un solo segundo de los 30:07 del récord de Europa de 10km en ruta que posee la británica Eilish McColgan desde el 11 de enero de este año en Valencia. Lo que sí logró es el récord nacional italiano en la distancia.