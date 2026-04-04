Isaac del Toro liderará al Emirates-XRG en la Itzulia

El joven mexicano de 22 años llega a la Itzulia con un récord impecable en carreras por etapas en lo que va de 2026 con victorias de etapa en el Tour de Emiratos y la Tirreno-Adriático.

“Esta será mi tercera vez en La Itzulia, y estoy muy ilusionado. Es un lugar con una gran tradición ciclista. Los aficionados son muy apasionados del ciclismo y eso lo hace especial. La primera parte de la temporada ha ido muy bien, estoy contento con mis resultados y espero que podamos aprovechar este buen comienzo de temporada esta semana”, dijo Del Toro en declaraciones facilitadas por su equipo.

En el País Vasco, Del Toro estará acompañado en su equipo por Igor Arrieta, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Domen Novak, Adrià Pericas y Marc Soler.

El equipo estará dirigido desde el coche por los directores deportivos Andrej Hauptman y Simone Pedrazzini.