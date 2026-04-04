Kopecky y su ambición del cuarto titulo en el Tour de Flandes

Elise Chabbey también ofrece una alternativa con opciones dentro del mismo equipo, especialmente en escenarios de desgaste. Cat Ferguson, la joven estrella británica del Movistar Team, aspira a dar la sorpresa.

Otra neerlandesa, Lorena Wiebes representa la principal baza para una resolución al esprint. La velocista es la más rápida de pelotón. Si la carrera no se rompe antes, será una clara candidata. En las apuestas también entran corredoras como la suiza del Movistar Marlen Reusser y la italiana Elisa Longo Borghini.

El trazado tiene 164 kilómetros con salida y llegada en Oudenaarde. La prueba femenina, como la masculina, evitan el Muur de Geraardsbergen, pero encadena ascensiones míticas como Eikenberg, Koppenberg, Taaienberg y Kruisberg antes de los que suelen ser los muros más decisivos de la jornada.