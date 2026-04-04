Polideportivo
04 de abril de 2026 - 11:00

Oxford corta la racha de Cambridge en la regata femenina

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Londres, 4 abr (EFE). - La embarcación de Oxford cortó la racha de Camdridge, ganadora en las ocho ediciones precedentes, en la prueba femenina de la regata anual que enfrenta a ambas universidades en aguas del río Támesis.

Por EFE

Oxford, que fundamentó su victoria en un inicio de prueba pletórico en el que fue abriendo hueco de forma paulatina, recorta distancias con Camdridge en el global (49-31) de esta competición que se disputa en categoría femenina desde 1964.

El equipo de Oxford rompió además una racha de ocho derrotas consecutivas y se impuso en el recorrido de 4,1 kilómetros que separa el puente de Putney y el de Chiswick en el oeste de la ciudad.

Miles de ingleses se congregaron en las orillas del Támesis, ataviados con chaquetas de una u otra universidad para disfrutar de uno de los eventos que da pistoletazo de salida al verano. El tiempo acompañó, con ausencia de lluvia, pese a los cielos nublados y el viento que enmarcó la jornada.