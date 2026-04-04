Pablo Bonilla mantiene la malla oro a falta de una etapa

En una ruta de 158,7 kilómetros que unió las ciudades de Minas y Durazno, el ciclista del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré acabó cuarto con un tiempo de 2 horas, 58 minutos y 4 segundos. Este resultado le alcanzó para seguir en lo más alto de la clasificación general.

La décima etapa la ganó el uruguayo Ignacio Maldonado (Armonía Cycles), quien cruzó la meta con el mismo tiempo, por delante de su compatriota Diego Leonel Rodríguez (Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré) y el argentino Lucas Gaday (Dolores Cycles Club).

A falta de 190,6 kilómetros para el final de la prueba, Bonilla lidera la clasificación general con un tiempo acumulado de 35 horas, 52 minutos y un segundo.

De esta forma, el deportista del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré aventaja en 42 segundos a Gaday.

Más abajo aparecen Maldonado y el también argentino Alejandro Quilci, el primero a un minuto y 42 segundos del líder y el segundo a 2 minutos y 9 segundos.

Este domingo se disputará la undécima y última etapa, de 190,6 kilómetros de recorrido y que trascurrirá desde la ciudad de Trinidad hasta Montevideo.

Con 80 ediciones disputadas desde su creación en 1939, la Vuelta Ciclista del Uruguay tiene a Federico Moreira como su máximo referente con seis victorias.