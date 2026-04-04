Sábado, 4 de abril de 2026

Madrid. El Atlético de Madrid y el Barcelona se enfrentan este sábado en el estadio Metropolitano en el primero de una serie de tres duelos entre ambos, ya que se verán las caras en los cuartos de la Liga de Campeones las próximas semanas, y en el que en una posible victoria rojiblanca beneficiaría en LaLiga EA Sports a su eterno rival, el Real Madrid, que aantes visita al Mallorca en Palma.

Miami (Estados Unidos). El Inter Miami, el club en el que milita el delantero argentino Lionel Messi, inaugura este sábado su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, en un encuentro contra el Austin FC correspondiente a la liga estadounidense (MLS).

Redacción Deportes. La 'March Madness' (locura de marzo) del baloncesto universitario encara este fin de semana su Final a Cuatro con Aday Mara como pilar de los Michigan Wolverines y convertido en el primer español en disputar esta ronda, en la que se mide a los Arizona Wildcats, en tanto que los UConn Huskies e Illinois Fighing luchan por la otra plaza de finalista.

Londres. Oxford y Cambridge se enfrentan este sábado en las aguas del río Támesis en la centésima septuágesima primera edición de la tradicional regata entre ambas universidades inglesas y que ha dominado la segunda en las últimas ediciones.

- NBA: Denver Nuggets-San Antonio Spurs, Miami Heat-Washington Wizards (19.00), Philadelphia 76ers-Detroit Pistons (23.00).

- Final a Cuatro de la NCAA. La 'March Madness' (locura de marzo) del baloncesto universitario encara este fin de semana su Final a Cuatro con Aday Mara como pilar de los Michigan Wolverines y convertido en el primer español en disputar esta ronda, en la que se mide a los Arizona Wildcats, en tanto que los UConn Huskies e Illinois Fighing luchan por la otra plaza de finalista.

- Gran Premio Miguel Indurain, de 204 km en Estella (Navarra, España).

- Previa de la 110 edición del Tour de Flandes.

- Copa de Inglaterra (cuartos de final): Manchester City-Liverpool (11:45 GMT), Chelsea-Port Vale (16:15) y Southampton-Arsenal (19:00).

- España. LaLiga EA Sports. 30ª jornada (FOTO): Real Sociedad-Levante (12.00 GMT), Mallorca-Real Madrid (14.15), Betis-Espanyol (16.30) y Atlético de Madrid-Barcelona (19.00).

- Bundesliga alemana (jornada 28): Friburgo-Bayern Múnich (13:30) y Sturtgart-Borussia Dortmund (16:30)

- Liga francesa (jornada 28): Lille-Lens (19:05).

- Liga Portugal. 25ª jornada: Oporto-Famalicao (19.30).

- El Inter Miami inaugura su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, en un encuentro contra el Austin FC correspondiente a la MLS. (FOTO) (VÍDEO)

- Buenos Aires. Continúa la decimotercera fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Aldosivi-Estudiantes de Río Cuarto, Independiente-Racing Club y Rosario Central-Atlético Tucumán.

- Sudamericano sub-17, en Paraguay (hasta 19)

- Regata Oxford-Cambridge, en el río Támesis.

- Torneos ATP 250 de Bucarest, Marrakech y Houston (hasta 5).

- Torneos WTA 500 de Charleston y 250 de Bogotá (hasta 5).

- Previa del Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo.

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Redacción EFE Deportes