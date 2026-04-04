Xammar y Cardona se suben a lo más alto del podio en el Princesa Sofía

La 55 edición de la clásica mallorquina, con más de 1.100 regatistas de 62 nacionalidades, terminó este sábado con unas condiciones de viento definidas como "ideales" por la organización y con todo en juego hasta las últimas dos mangas.

Xammar y Cardona, también vigentes campeones del mundo, reafirmaron la superioridad demostrada desde el inicio de la competición de 470. Firmaron un primer y un segundo puestos en la jornada final para llevarse el oro por delante de los británicos Martin Wrigley y Bettine Harris.

"El objetivo es asegurar medalla en cada competición en la que participamos. Tener la consistencia de estar en el podio en todas las regatas es algo muy difícil de conseguir", declaró Xammar a los medios de la organización.

Cardona, por su parte, recordó con cariño sus primeros pasos en las aguas mallorquinas: "Me hace especial ilusión porque es en mi club, el Náutico del Arenal, donde empecé a navegar y donde empezó mi carrera olímpica. Siempre he seguido el Trofeo Sofía y llegar hasta aquí y ganarlo es lo mejor que me ha podido pasar".

En 49erFX, las españolas Paula Barceló y María Cantero se tuvieron que conformar con el bronce después de haber ido liderando la competición casi toda la semana tras una penalización en la última regata del día. El triunfo final fue para las canadienses Georgia y Antonia Lewin-Lafrance.

En 49er, los mejores fueron los alemanes Richard Schultheis y Fabian Rieger. El australiano Matt Wearn, por su parte, se proclamó vencedor de la clase ILCA 7, desbancando después de cinco años al británico Michael Beckett. En ILCA 6, la victoria fue para la irlandesa Eve McMahon, y en Nacra 17, para los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson.

En cuanto a las disciplinas de tabla, el francés Nico Goyard se llevó el triunfo en iQFoil Men; la israelí Tamar Steinberg, en iQFoil Women; la francesa Lauriane Nolot, en Formula Kite Women; y el singapurense Max Maeder, en Formula Kite Men.