Polideportivo
06 de abril de 2026 - 09:15

El deporte reduce aislamiento social y mejora la salud mental en personas con discapacidad

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Redacción deportes, 6 abr (EFE).- El deporte se ha consolidado como una herramienta clave para combatir el aislamiento social y la soledad no deseada, ademas de mejorar la salud mental en personas con discapacidad en España, donde más de la mitad de este colectivo (50,6%) afirma sentirse sola, según un estudio del Observatorio de Soledades (2025), en colaboraciónn con el Comité Paralímpico Español

Por EFE

El informe, divulgado este lunes, con motivo del del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, alerta de que la soledad no deseada afecta en mayor medida a las personas con discapacidad que al resto de la población, ya que en el conjunto de la sociedad el porcentaje se sitúa en el 15,8%.

Y añade que el deporte, cuando es accesible, inclusivo y cuenta con apoyo adecuado, puede desempeñar un papel relevante para revertir esta situación.

En este sentido, la práctica deportiva favorece la creación de vínculos sociales, impulsa la autonomía personal y facilita la participación en la comunidad. Además, permite establecer rutinas y objetivos que contribuyen al bienestar emocional y reducen el aislamiento.

El informe destaca también que la actividad física ayuda a aliviar síntomas de ansiedad y depresión y mejora el estado de ánimo, por lo que insiste en la necesidad de impulsar iniciativas que garanticen el acceso al deporte adaptado como herramienta de inclusión y mejora de la calidad de vida.