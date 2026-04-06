Fàbregas: "Morata está motivado, aunque seguramente decepcionado porque quería jugar más"

"Él está bien, motivado, se vio cómo entró, aunque seguramente decepcionado porque quería jugar más, obviamente, yo también lo estaría, es así, pero lo importante no es la cantidad de minutos, es la calidad de los minutos, siempre digo lo mismo", aseveró tras el partido en DAZN al ser preguntado por el atacante madrileño.

Fàbregas, que se vio con dificultades para encontrar la portería ante el Udinese, agregó que confía en él: "Lo está haciendo, empezó la temporada bien, después tuvo una lesión, tuvo un par de problemas, pero ahora está volviendo bien;, estoy muy contento, confío en él como confío en Alberto Moreno, como confío en Sergio Roberto".

"Somos una familia", apostilló sobre el conjunto que dirige, gran revelación de este año en la Serie A y que pelea por una plaza en Liga de Campeones. Y añadió que todos los jugadores quieren jugar los 90 minutos. "Pero hay quien juega 90 y no hace nada, o juega 10 minutos y hace mucho", dijo.

El equipo dirigido por Fàbregas, que llegaba tras cinco victorias consecutivas y una goleada ante el Pisa, no pudo romper la defensa local pese a intentarlo con la calidad de Nico Paz y la entrada en la segunda mitad de Morata. Es cuarto a 4 puntos de la 'Juve' a falta de que esta juegue su duelo.