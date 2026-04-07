Puertorriqueña Amanda Serrano expondrá sus dos títulos pluma ante alemana Hanson en EEUU

El combate entre Serrano y Hanson será el semiestelar de una cartelera que protagonizarán Stephanie Han y Holly Holm en su revancha por el campeonato ligero de la AMB en el Coliseo de El Paso, Texas (EE.UU.), y que se transmitirá la cadena ESPN, detalló en un comunicado Most Valuable Promotions en un comunicado.

"Cuando MVP me contó que Han y Holm se iban a enfrentar en una revancha, en la ciudad natal de Han (Hanson), en El Paso, dije que quería que me incluyeran en esa cartelera para apoyar a esas dos princesas", sostuvo Serrano en el comunicado.

"El boxeo femenino está creciendo a nivel global y peleas así, ahora en ESPN y a asaltos de tres minutos, son prueba de lo lejos que hemos llegado. Respeto a todo oponente que se me enfrenta y sé que Hanson vendrá a ganarme y que tiene el poder de un nocaut", reconoció.

Serrano, quien cuenta con marca de 48-4-1, 31 kos, dijo que continuará buscando batir el récord de nocauts por una boxeadora femenina, el cual ostenta Christy Martin, con 32.

"Sigo buscando ese récord, por lo que eso siempre está en mi mente. Pero, todo empieza con disciplina, ejecución y desempeñándome en el más alto nivel de la noche de la pelea", aseguró.

Hanson, por su parte, es una excampeona de la Federación Mundial de Boxeo y actualmente es la cuarta boxeadora clasificada de la OMB y la sexta de la AMB en la división pluma.

"Estoy bien emocionada y agradecida de esta pelea", sostuvo Hanson, de 28 años y con marca de 17-2, 3 kos.

"Significa bien el representar a Alemania en este escenario. Reconozco que el entrenamiento será duro, pero estoy concentrada. Respeto a mi oponente, pero vendré para dar una afirmación", agregó.

Las últimas dos peleas de Hanson, conocida como 'Pepper' (Pimienta), las ha ganado por nocaut técnico.

En la cartelera del próximo 30 de mayo, la australiana y campeona mediana unificada Desley Robinson defenderá su correa ante la canadiense Mary Spencer.

Igualmente, la mexicana Lourdes Juárez defenderá su título júnior mosca del Consejo Mundial de Boxeo contra Yokasta Valle, quien intentará obtener su séptimo campeonato.