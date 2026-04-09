Prohíben a las mujeres transgénero participar en los torneos femeninos de dardos

Esta nueva regulación entra de forma inmediata en vigor y, según la DRA, ha sido llevada a cabo tras consultar a fuentes legales y tras haber encargado un informe a un académico biólogo, además de tener en cuenta las recientes decisiones tomadas en el Reino Unido, donde en abril del año pasado se determinó que la definición de mujer estaría basada en el sexo biológico.

"Como resultado de este cambio, la DRA está satisfecha de que se conseguirá una competición justa en los dardos y solo las mujeres biológicas podrán competir en los torneos de mujeres regulados por la DRA", dijo este organismo en un comunicado.

Noa-Lynn van Leuven, la primera mujer transgénero en participar en un torneo de dardos televisado, publicó un vídeo en sus redes sociales reaccionando a la noticia.

"Me voy a tener que retirar porque ya no puedo seguir jugando. He trabajado muy duro muchos años para llegar hasta aquí. Respeto este deporte, pero ahora me han dicho que ya no pertenezco aquí. Cada día es más difícil para las personas trans existir", dijo Van Leuven.