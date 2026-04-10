La eliminatoria España-Israel para el Mundial de balonmano se disputará en Buenos Aires

"Dada la situación geopolítica se exploró la posibilidad de jugar en una sede neutral", señalaron a EFE fuentes federativas.

De este modo, la Federación Española se puso en contacto tanto con la Federación Israelí como con la Confederación Argentina de Handball, así como la Federaciones Europea e Internacional, que finalmente dieron el "visto bueno" para que los encuentros se disputasen en Buenos Aires.

Una noticia que confirmó igualmente la Confederación Argentina de Handball (CAH) que anunció, mediante un comunicado difundido en su página web, la elección del pabellón de La Casa del Handball Argentino como la sede de los encuentros.

"Los partidos se disputarán el jueves 14 y el sábado 16 de mayo en La Casa del Handball Argentino, ubicada en el Parque Olímpico de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, en una organización local conjunta entre la Confederación Argentina de Handball y la Federación Metropolitana de Balonmano", indicó la CAH.

Una iniciativa que permitirá, como señaló la Confederación Argentina, a ambas delegaciones "dar continuidad a sus planes de competencia de alto rendimiento en un entorno de seguridad, profesionalismo y respeto mutuo".

Asimismo, la CAH calificó la decisión de jugar en la capital argentina de "hito", que "promete posicionar a la Argentina como un escenario deportivo apto para el balonmano de más alto nivel internacional".

La selección española de balonmano, doble campeona del mundo en los años 2005 y 2013, se aseguró su presencia en la última eliminatoria previa para el Mundial de Alemania 2007 tras concluir undécima en el pasado Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega.

Por su parte, el conjunto israelí, que dirige el español David Pisonero, logró el billete para la última ronda previa tras doblegar el pasado mes de marzo por un ajustado 59-60 a Georgia, en una eliminatoria cuyos dos partidos se jugaron en la localidad georgiana de Telavi por motivos de seguridad.

Las mismas razones que llevaron, como señaló el presidente de la Federación Israelí, Idan Mizrahi, a buscar una solución "creativa" ante la imposibilidad de jugar un encuentro en cada país.

"Estamos orgullosos de este paso dado con mucha reflexión, iniciativa y creatividad", indicó Mizrahi en declaraciones a la página web de la Federación Israelí.

En este sentido, el presidente de la Federación Israelí agradeció a su homólogo español, Francisco Blázquez, "su comprensión y espíritu deportivo liderando este proceso", ya que, como reconoció, "no fue nada fácil convencer" a los estamentos internacionales "de que los partidos se celebraran en un lugar tan alejado de su sede original".