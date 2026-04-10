LA28: Una entrada para los Juegos, el gran lujo

Aunque la organización de los próximos Juegos Olímpicos, LA28, anunció un coste de salida de 28 dólares, la realidad de la primera lotería, a la que han podido acceder los residentes de Los Ángeles esta semana, dista mucho de las cifras prometidas.

El acceso a las tarifas populares resultó una tarea imposible para la mayoría de los "afortunados" ya que, al validar el código de turno, los asientos más baratos ya se habían esfumado.

Si bien hubo plazas a 329 dólares para eventos como la ceremonia de apertura, sólo los primeros en entrar pudieron tomarlas antes de que desaparecieran del sistema.

La plataforma acabó ofreciendo casi exclusivamente categorías de lujo, con precios astronómicos como 5.519 dólares por asistir a la inauguración en el Estadio Memorial Colisseum de Los Ángeles.

La escalada de tarifas dejó ejemplos sangrantes, como una final de tiro con arco femenino a 241 dólares o un preliminar de taekwondo por ese mismo importe. Incluso deportes de menor recorrido, como el cricket femenino, alcanzaron los 93 dólares en las rondas de clasificación.

Frente a las jugosas ofertas de París 2024, donde se vendieron un millón de entradas a 24 euros (28 dólares) y casi la mitad de los tickets no superaban los 50 euros (58 dólares), Los Ángeles muestra un salto desproporcionado.

El contraste roza lo absurdo en la ceremonia de clausura: mientras para 2028 se han catalogado asientos de hasta 4.800 dólares, en París era posible encontrar pases en reventa oficial por apenas 170 dólares.

Al elevado precio base por lo que cuestan los boletos se suma un recargo del 24 % por gastos de servicio que incrementa significativamente el desembolso final para cualquier actividad deportiva. Por ejemplo, por cuatro pases de 600 dólares para las pruebas de atletismo, el importe de 2.400 dólares asciende a 2.977 tras aplicar estos cargos de gestión obligatorios.

Lejos quedan esos precios de la edición de Los Ángeles 1932, cuando asistir al campeonato entero de boxeo costaba 12 dólares o disfrutar de un pase de 7 días para las sesiones de saltos y waterpolo apenas 15 dólares, según los registros que atesora la ciudad.

Aunque la inflación ha transformado la economía en un siglo, y esos pases, que daban acceso a lo mejor del evento costarían ahora entre 275 y 346 dólares, la brecha actual ha convertido el evento deportivo más importante del mundo en un privilegio financiero.

Y eso sin contar los costes de desplazamiento, alojamiento y manutención en una de las metrópolis más costosas de Estados Unidos para los no residentes, lo que encarece aún más la experiencia.

Por si el golpe al bolsillo fuera poco, Los Ángeles, la ciudad más congestionada del país, ha dispuesto de 11 años para prepararse para albergar sus terceros Juegos Olímpicos -después de las ediciones de 1932 y 1984-, un margen superior al que cualquier otra sede reciente.

La alcaldesa de la ciudad, la demócrata Karen Bass, abandera la premisa de unos "Juegos sin coches". Sin embargo, los ciudadanos a pie de calle perciben escasas mejoras en el sistema de transporte público a dos años de celebrarse esta gran cita deportiva.