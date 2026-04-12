Domingo, 12 de abril de 2026

Londres. Tras la derrota del líder Arsenal frente al Bournemouth, el Manchester City tiene este domingo en su visita al Chelsea una oportunidad para agarrarse a la Premier League, ya que podrían recortar con un triunfo la diferencia a seis puntos con el primero, con un partido menos y un duelo directo en el Etihad Stadium la semana que viene. También se juegan los partidos de la jornada 32 Crystal Palace-Newcastle, Nottingham Forest-Aston Villa y Sunderland-Tottenham.

Redacción Deportes. La pelea por entrar en los puestos que dan acceso a la competición continental y por evitar el descenso marca la trigésima primera jornada de LaLiga EA Sports en un domingo en el que se juegan los partidos Osasuna-Betis, Mallorca-Rayo Vallecano, Celta-Oviedo y Athletic Club-Villarreal.

Rio de Janeiro. Flamengo y Fluminense disputan la cuadringentésima sexagésima (460) edición del Fla-Flu, uno de los mayores clásicos del fútbol mundial. Por Carlos A. Moreno.

Bogotá. Millonarios e Independiente Santa Fe juegan una nueva edición del clásico bogotano, una de las rivalidades más grandes del fútbol que se disputa desde 1948. Por Jorge Gil Ángel.

Redacción deportes. La París Roubaix, el "Infierno del Norte", también conocida como "la madre de todas las clásicas", tendrá en su 113 edición una nueva cita con la historia. La batalla del pavé será más dura que nunca en sus 258,3 km de recorrido entre Compiègne y el velódromo de André-Pétrieux, tras superar 30 sectores adoquinados que representan 54,8 km del total.

Washington. El Masters de Augusta, primer "major" de la temporada, finaliza este domingo en el Augusta National Golf Club (Georgia, Estados Unidos), cuando se conocerá al sucesor del norirlandés Rory Mcllroy, ganador en 2025.

Redacción deportes. El japonés Toshikazu Yamanishi y los diferentes equipos chinos son los principales rivales a batir en los Campeonatos del Mundo por países de marcha que se celebran en Brasilia, en los que atletas como la ecuatoriana Paula Torres, el español Paul McGrath, el sueco Perseus Karlstrom o las peruanas Kimberly García y Evelyn Inga también aspiran a subir al podio.

- Maratones de Rotterdam (Países Bajos) y París.

- Copa del Mundo de marcha por países, en Brasilia. Distancias maratón, medio maratón y 10k.

- Termina el Rally de Croacia, cuarta prueba del Mundial de Rallys. Cuatro tramos, el último a las 11.15 GMT.

- Campeonatos de Europa de bádminton, en Huelva (hasta 12).

- NBA (-2 GMT): Boston Celtics-Orlando Magic, Cleveland Cavaliers-Washington Wizards, Indiana Pacers-Detroit Pistons, Miami Heat-Atlanta Hawks, New York Knicks-Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks y Toronto Raptors-rooklyn Nets (00.00), Dallas Mavericks-Chicago Bulls, Houston Rockets-Memphis Grizzlies, Los Ángeles Clippers-Golden State Warriors, Los Ángeles Lakers-Utah Jazz, Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns, Portland Trail Blazers-Sacramento Kings y San Antonio Spurs-Denver Nuggets (02.30).

- España. Liga Endesa. Jornada 26 (FOTO)(-2 GMT): Baxi Manresa-Asisa Joventut (12.00), Unicaja-Valencia Basket (12.30), Barça-Surne Bilbao Basket (17.00), Kosner Baskonia-Dreamland Gran Canaria (18.00) y San Pablo Burgos-Real Madrid (19.00).

- 123 París-Roubaix, de 258 km entre Compiègne y Roubaix, en Francia.

- España. LaLiga EA Sports. 31ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Osasuna-Betis (14.00), Mallorca-Rayo Vallecano (16.15), Celta-Oviedo (18.30) y Athletic Club-Villarreal (21.00).

- Liga inglesa (jornada 32)(-2 GMT): Crystal Palace-Newcastle, Nottingham Forest-Aston Villa y Sunderland-Tottenham (15:00) y Chelsea-Manchester City (17:30).

- Liga italiana (jornada 32)(-2 GMT): Parma-Nápoles (15:00) y Como-Inter (20:45)

- Liga francesa (jornada 29)(-2 GMT): Lyon-Lorient (20.45).

- Argentina- Continúa la decimocuarta fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Newell's-San Lorenzo, Platense-Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Huracán-Rosario Central, Atlético Tucumán-Tigre, Racing Club-River Plate

- Uruguay. Comentario de la undécima jornada del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el viernes 10 y el lunes 13 de abril.

- Honduras.- La decimoctava jornada del torneo Clausura de Honduras comienza con los partidos Marathón-Olancho, Motagua-Olimpia y Universidad Pedagógica-Real España.

- Masters, en el Augusta National de Augusta, Georgia (EEUU). (FOTO)

- Mundial de motocross. 4ª cita: MXGP de Cerdeña (Italia), Riola Sardo.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo. Final (13.00 GMT): Carlos Alcaraz (ESP)-Jannik Sinner (ITA)(FOTO)

- Previa del torneo Conde de Godó, que se juega en Barcelona entre el lunes y el domingo.

- SailGP. Cuarta cita, en Río de Janeiro (y lunes 13).

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Redacción EFE Deportes