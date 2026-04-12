El francés Christo Popov logra su primer título Europeo ante el danés Anders Antonsen

Las medallas de bronce fueron para los franceses Toma Junior Popov y Arnaud Merke.

Popov dominó con holgura el primer set. Se adelantó 4-0, mantuvo la renta (8-4) y llegó al intervalo 11-5. Después la amplió a 8 puntos (6-14). Llegaba a todo y con agresividad e inteligencia encontraba en la mayoría de los intercambios cómo hacer daño a un Antonsen que fallaba más de lo habitual. En esta dinámica, el galo alcanzó su máxima diferencia (17-8) y avanzó imparable al 21-12 en 18 minutos.

El francés no bajó el pistón en la segunda manga y el danés evidenció su desesperación al encajar el 5-2, aunque justo después se resarció con un gran remate y dos fallos de su rival para empatar (5-5). Antonsen elevó la contundencia y precisión de sus golpes y estaba más cerca de Popov, pero éste seguía devolviéndolo todo y siendo muy resolutivo (11-9).

Los intercambios se alargaron en la recta final del duelo, con ambos volantistas a un elevadísimo nivel que el público agradeció. Con dos remates demoledores Antonsen empató (16-16), una igualdad que se mantuvo hasta que Popov encadenó dos golpes ganadores (21-19).