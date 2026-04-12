La escocesa Kirsty Gilmour reina en Europa tras cinco subcampeonatos

Gilmour, que perdió cuatro finales con Carolina Marín (2016, 2017, 2022 y 2024), recibió de manos de la leyenda onubense el trofeo de la carabela de plata, símbolo de Huelva, tras colgarse su primer oro. Marín besó y abrazó a la que durante muchos años ha sido su rival, la felicitó e hizo igual con Line Kjaersfeldt, que recibió la plata, así como con la turca Neslihan Arin y la danesa Mia Blichfeldt, se colgaron el bronce.

Line Kjaersfeldt comenzó mejor la final, con menos fallos que su rival. Tras el 5-5 logró distanciarse en el marcador (10-6), pero la escocesa reaccionó con un 0-4 para empatar.

Tras el intervalo (11-10) volvió a abrir brecha la danesa (13-10), pero cometió dos fallos contra la red y Gilmour supo dominar en los puntos siguientes para ponerse por primera vez por delante (14-15) y disfrutar de una renta de tres puntos (15-18). Luego la logró aumentar para apuntarse el primer set en 20 minutos (17-21).

La campeona europea de 2025 encajó mal el set en contra, porque en el arranque del segundo set cometió muchos errores ante una Gilmour muy firme (5-1). La escocesa llevó la iniciativa y movió bien a su rival para rematar los juegos. Pese a la reacción de la danesa (7-7), logró mandar al descanso (11-9).

Kjaersfeldt no se rindió y logró igualar (11-11), pero el juego de Gilmour seguía un punto por encima y se cobró una nueva ventaja con golpes muy variados (17-11). Se mostraba muy concentrada y apenas cedió ante la jugadora danesa, algo frustrada cuando cada intercambio largo no caía de su lado.

Con 19-13, Gilmour pidió que la tratara el fisioterapeuta, que le colocó una cinta compresiva bajo la rodilla derecha. Cuando se reanudó el juego, Kjaersfeldt recortó diferencias hasta el 20-15, pero con un último remate aseguró el triunfo. Se lanzó sobre la pista emocionada, luego abrazó a su rival y sonrió feliz al público porque después de cinco finales logró en la sexta su título soñado.