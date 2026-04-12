Paula Torres, campeona en el Mundial de marcha por países; David Hurtado, subcampeón

Paula Torres, de 25 años y medallista de bronce en el pasado Mundial de Tokio en 2025 en los 35 kilómetros, fue la primera en llegar a meta en el maratón con un crono de 3h24:37.

Segunda quedó la italiana Sofia Fiorini con 3h25:42 y tercera la también ecuatoriana Nathaly León con 3h31:47, marca personal.

Por equipos, en la categoría femenina, el triunfo fue para el equipo italiano compuesto por Lidia Barcella, Sofia Fiorini, Federica Curiazzi y Eleonora Giorigi. Segundo quedó Brasil y tercera China.

En la masculina subió al podio David Hurtado, cuatro veces campeón nacional ecuatoriano, que hizo récord de área sudamericano con un tiempo de 3h05:57, solo superado en la carrera por el japonés Hayato Katsuki (3h04:58). Tercero quedó el también nipón Kazuya Iwai con 3h06:03.

Por equipos el triunfo fue para Japón, que se llevó el oro, acompañado en el podio por Italia, plata, y España, bronce.

Ecuador, con el segundo puesto de David Hurtado y un equipo también compuesto por Xavier Mena (22º), Jinson Octavio Calderón (30º) y Oscar Patín (36º), quedó cuarto.