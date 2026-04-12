Topuria, sobre su defensa del 'cinturón' en la Casa Blanca: “No tengo duda de mi victoria”

“Estamos listos y preparados. No tengo ninguna duda de mi victoria y viajo para conseguirla. Espero hacer sentir orgullosa a toda la afición española”, señaló Topuria,

El luchador realizó estas declaraciones tras la celebración en el Roig Arena de València del WOW 29, la competición que impulsa junto con Cristiano Ronaldo y a la que asistieron más de 14.000 personas, algo que dijo que fue “otro sueño hecho realidad”.

“Ha sido increíble vivir esto. He estado muy feliz durante todo el evento viendo a todo el mundo disfrutar. Ha sido otro sueño hecho realidad. Hice mi debut en Valencia y romper el récord de máxima audiencia aquí es algo que me ha llegado al corazón”, destacó Topuria.

“Lo único que sentía era agradecimiento. Los que hemos vivido este deporte hace diez años y ver la imagen de hoy es algo para lo que no hay palabras para poder explicarlo. Ver el crecimiento de este deporte y lo involucrado del público de la Comunitat Valenciana solo me llena de orgullo”, insistió Topuria, que estuvo afincado en Alicante en sus primeros años en España.

Topuria también tuvo palabras para el luchador valenciano, Enoc Solves, que anunció su retirada profesional tras retener su campeonato del peso semipesado: “Felicitarle por toda su carrera, ha sido un grande. Cuando empecé en este deporte, hace muchos años ya, el nombre de Enoc sonaba bastante y tengo muchísimo respeto hacia él”.