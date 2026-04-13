Nadadores rusos y bielorrusos competirán con su himno y su bandera en eventos mundiales

La decisión tomada por el Consejo de World Aquatics se adoptó tras consultar con su Unidad de Integridad (AQIU) y con su Comisión de Atletas, después de haber modificado previamente las directrices para permitir que lo nadadores juveniles de Rusia compitieran igual que los de otras nacionalidades y levantar las restricciones adoptadas tras el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania.

En un comunicado, el presidente de World Aquatics, el kuwaití Husain Al Musallam, aseguró que "durante los últimos tres años, World Aquatics y la AQIU han ayudado con éxito a garantizar que el conflicto se mantenga fuera de las sedes de competición deportiva".

"Estamos decididos a asegurar que las piscinas y las aguas abiertas sigan siendo lugares donde los atletas de todas las naciones puedan reunirse en una competencia pacífica", añadió.

World Aquatics explicó que para la aplicación de las nuevas directrices se han realizado más de 700 evaluaciones a atletas de nacionalidad bielorrusa o rusa, quienes desde 2023 participaron como Atletas Individuales Neutrales.

No obstante, la federación internacional exigirá unos requisitos a los deportistas rusos y bielorrusos para garantizar competiciones seguras y justas, que incluyen controles antidopaje, de forma que solo podrán competir tras haber superado con éxito al menos cuatro controles consecutivos realizados en colaboración con la Agencia Internacional de Controles (ITA), y también verificación de antecedentes con la unidad de integridad (AQIU).

World Aquatics señaló por último que Rusia y Bielorrusia retoman ahora todos sus derechos como miembros de pleno derecho bajo el Artículo 6 de la Constitución del organismo.