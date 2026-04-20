Confirman a 10 boxeadores de Puerto Rico para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo

Así lo confirmó en un comunicado la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, luego de que la PBC, afiliada a la World Boxing, aceptara invitar a diez púgiles puertorriqueños a competir en los juegos regionales en la capital dominicana.

"Este resultado refleja el trabajo consistente que se viene realizando en el desarrollo del boxeo en Puerto Rico. Contar con una delegación amplia y competitiva nos llena de entusiasmo de cara a Santo Domingo 2026 y al ciclo olímpico que continúa en marcha", expresó Rosario Vélez.

Ningún boxeador puertorriqueño se había clasificado para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, tras fallar en inscribirse para competir en el torneo clasificatorio celebrado en marzo en México y que reunió a representantes de 14 países, debido a una confusión con las fechas de inscripción al evento.

Ante ello, el Copur envió un listado de 11 púgiles -cinco mujeres y seis hombres- para ser considerados.

La PBC tenía hasta este lunes para responder.

La comunicación oficial, emitida por el secretario general del organismo, Chris Cugliari, detalla que los atletas boricuas obtuvieron sus cuotas mediante el proceso de asignación establecido, consolidando una sólida representación tanto en la rama femenina como masculina.

"Estamos muy contentos, porque siempre confiamos en que este grupo se merecía estar en las justas regionales", dijo, por su parte, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Boxeo, José 'Chicky' Laureano.

"Este logro es resultado del trabajo en equipo, del compromiso de nuestros atletas y del esfuerzo de todos los que han sido parte de este proceso", agregó.

Así, en la rama femenina, Puerto Rico estará representado por Jenelie Ramírez (51 kg), Angelyris López (54 kg), Coraliz Cruz (57 kg), Victoria de los Ángeles Vélez (65 kg) y Stephanie Piñeiro (70 kg).

Mientras, en la rama masculina, aseguraron su clasificación Joshua Lorenzo (55 kg), Dylan Feliciano (60 kg), Juliam Ortiz (65 kg), Ángel Llanos (70 kg) y Ángel Rivera (90 kg).

Además, el organismo continental identificó a Eliezer Brito como tercer boxeador reserva, quien podría integrarse a la delegación en caso de liberarse una cuota antes de la fecha límite de inscripción larga, pautada para el 20 de mayo próximo.