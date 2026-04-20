Tommaso Dati sorprende en Insbruck y estrena el liderato

En un emocionante y disputado esprint, y después de que el neerlandés Timen Arensman fuera alcanzado por el pelotón a 200 metros de meta, Dati (Camaiore, 23 años) sorprendió a los favoritos para llevarse el esprint y el liderato con un tiempo de 3h21:36, a una media de 42,9 km/h.

El ciclista transalpino, que suma su segunda victoria profesional y también de la temporada, ya que ganó una etapa en la Semana Coppi e Bartali, ganó la partida por velocidad al británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) y del alemán Florian Stork (Tudor).

De esta forma Dati subió al podio como primer líder, y afrontará la segunda etapa con 4 segundos de ventaja sobre Pidcock y 6 respecto a Stork.

La escapada inicial tuvo como protagonistas a tres rebeldes anónimos que pronto partieron en busca de lo imposible, el alemán Tobias Nolde y los austríacos Emanuel Zangerle y Josef Dirnbauer. El pelotón dejó madurar la aventura, pero a medida que se acercaba la meta las esperanzas se diluyeron.

El último resistente, Zangerle, se entregó tarde, vendió cara la caza. No en vano corría en casa, nacido en Innsbruck, de 25 años, y militante de un equipo austríaco. El chico lo dio todo en su escenario cotidiano, pero lo alcanzaron a 5 kilómetros de la capital del Tirol.

Una ciudad de gran recuerdo para el ciclismo español. Allí ganó Alejandro Valverde el Mundial en 2018. El impulso del Jayco Alula en el gran grupo propició una nueva etapa, corta y definitiva. Zangerle se hizo a un lado ante el paso de la marabunta. Fin a un dulce sueño.

Por las calles de Innsbruck se lanzó Arensman. Abrió un pequeño hueco el hombre fuga de la escuadra británica, sin mirar atrás, para sorpresa de sus rivales, que ya pensaban en una jornada tranquila hasta el final. El pronóstico se terminó de cumplir, pues Arensman claudicó a 250 metros de la línea de meta.

La presión del Tudor fue definitiva, pero a río revuelto apareció Dati para presentarse en sociedad con una gran victoria.

La segunda jornada, con final en alto, se disputa entre Telfs y Martell/Val Martello, con un recorrido de 147,5 kilómetros. La jornada incluye el ascenso a meta por el Martell (1a, 6,9 kilómetros al 8,1 de pendiente media), tras superar antes el Piller Höhe (1a, 9km al 6,2) y el Passo Resia (3a, 16 km al 3,3). Los favoritos tendrán su primer escenario en su lucha por la general.