Doble golpe de Pellizzari en el Tour de los Alpes, etapa y liderato

Tras el triunfo en la jornada inicial de Tommaso Dati, otro italiano, uno de los favoritos, Giulio Pellizzari, se impuso después de una dura batalla entre Red Bull e Ineos en la llegada en alto por delante del neerlandés Thymen Arensman (Ineos) y otro italiano que provocó la escapada definitiva, Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL). Les siguieron el colombiano Egan Bernal (Ineos) y Alexander Vlasov (Red Bull), todos en el mismo grupo con un tiempo de 3h18:27.

En jornada por territorio italiano, hubo una escapada de 9 corredores. Stockwell (Bahrain), Gaffuri (PicNic PostNL), Verrando (Solution Tech), Bais (Polti Visit Malta), Röber, Emanuel Zangerle (Vorarlberg), Eckerstorfer, Paumann Y Poschacher (Austria).

Los fugados llegaron al último ascenso en el Martello (5 km al 8,9 %) con un minuto de ventaja. Atacaron los austríacos Paumann y Poschacher, pero claudicaron en las rampas más duras del ascenso, donde Mattia Gaffuri soltó un órdago por la victoria.

Entonces empezó la batalla entre Red Bull e Ineos. Aceleró Arensman, pero salió al marcaje el Red Bull Lorenzo Finn y el australiano, Michael Storer (Tudor), defensor del título.

Por detrás atacó Pellizari para juntarse al grupo perseguidor de Gaffuri y después alcanzar al compatriota de 19 años. La reacción del Ineos no se hizo esperar con Egan Bernal al combate. El ganador del Tour 2019 enlazó con el dúo italiano, al que se unió en plena locura Vlasov.

Finalmente las fuerzas acompañaron a Pellizzari, quien se impuso en la etapa y se enfundó el maillot de líder. El ciclista de San Severino Marche, de 22 años, logró su segunda victoria profesional, después de la etapa lograda en la Vuelta en 2025.

En la general aventaja en 4 segundos a Arensman y en 6 a Gaffuri, distancias que defenderá en la tercera etapa que se disputa este miércoles entre Latsch/Laces y Arco con un recorrido de 174,5 kilómetros.