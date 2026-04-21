Seixas: "Actualmente no tengo el nivel para vencer a Pogacar"

"Estoy aquí para poner a prueba mi potencia", señaló el joven de 19 años, pero se mantuvo reservado ante la comparación con Pogacar, con quien se medirá el domingo en la "Decana". "Actualmente no tengo el nivel para vencer a Pogacar", admitió.

Seixas, según refleja Sporza, detalló que la pregunta de la comparación con el doble campeón del Mundo y cuádruple del Tour es "absurda". "Estamos hablando del que quizás sea el mejor ciclista de todos los tiempos".

Recalcó el ciclista de Lyon que entrena "para ser el mejor", pero para ello, precisó, "hay que trabajar duro y luego demostrarlo en las carreras".

Ante la Flecha Valona, Seixas celebró el hecho de participar en un carrera que siempre ha seguido por televisión.

"He visto muchas veces la Flecha Valona por televisión, es genial poder por fin participar en la carrera. El Muro de Huy es algo especial. No he afrontado muchas ascensiones cortas y exigentes como esa. Tengo curiosidad por ver cómo me irá. Esa es también una de las razones por las que empiezo aquí: para poner a prueba mi potencia", explicó en su comparecencia previa a la Flecha.

El francés detalló que, aunque se considera escalador, "un esfuerzo de dos o tres minutos es algo completamente distinto". "He entrenado un poco para ello, pero no específicamente para esta Flecha Valona".

"Va a ser una aventura de descubrimiento. Me ha sorprendido el estado de las carreteras. Están en peores condiciones de lo que esperaba", dijo.

Ante un posible duelo con Pogacar en el Tour de Francia, Seixas comentó que será una decisión que tomará "después de Lieja".