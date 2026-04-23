Fernando Torres: "Yo tengo dos hijos adolescentes y otros 25 en el equipo"

"Yo tengo dos hijos adolescentes y 25 en el equipo. No es fácil. Los jugadores me hacen más caso que mis hijos. Todos amamos el fútbol, ellos quieren ser profesionales y nosotros queremos que lo sean. Queremos ayudarles a darse cuenta de que pueden hacerlo. Cuando crees en ellos, mejoran", explicó.

Torres insistió en que "es muy importante el trabajo que se hace en las canteras, se construyen valores. Estamos muy orgullosos del trabajo de los últimos cinco años, de ver a jugadores como Pablo Barrios cumplir sus sueños. Los jugadores son personas antes que jugadores. Tienes que conocer a la persona, su familia, todo a su alrededor, lo que le preocupa, si no, no puedes exigirle lo mejor", explicó.

Preguntado por si echa de menos seguir jugando al fútbol profesionalmente, Torres respondió: "Ojalá pudiera, pero mis rodillas no pueden jugar más".

"A veces necesitas que alguien te diga que no. Para mí, mi padre, primero; Luis Aragonés, me dijo que no muchas veces. Necesitas que te digan que te estás equivocando. La gente no te dice que tú eres el problema, que tienes que trabajar más. Cuando encuentras a esa persona, tienes que mantenerla cerca, porque te da los buenos consejos", expresó.

Como exjugador y entrenador, entiende la importancia de los referentes. "Los niños cometen los mismos errores que tú porque piensan que es guay. Todo lo que hagas alguien te lo va a copiar. Si me gusta un jugador, voy a leer las entrevistas, ver lo que hace en su estilo de vida. Si tienes buenos valores para mostrar, vas a ser un buen ejemplo para los niños, pero no todos los jugadores son un buen ejemplo", reconoció.

Y se puso a sí mismo de ejemplo: "Te acuerdas de todos los cortes de pelo que llevé, demasiados, tan malos. Cuando mis hijos vienen con cosas como esa, no puedo decir nada. Tienes que dejar que se expresen, porque son niños. Tienen que equivocarse, les tienes que dejar y seguir con ellos. Se dan cuenta cuando ven las consecuencias; si no, nunca lo ven. Es parte del proceso".

Torres, que participó en un panel con Jeff Sharma, vicepresidente de marca de la empresa de videojuegos EA Sports, valoró la importancia de los videojuegos en el fútbol: "Lo que se ve es muy poderoso. Puedes ver muchas cosas en los videojuegos. Te lo imaginas en tu cabeza y lo intentas. Es una buena forma de soñar".

Sharma consideró la integración cada vez mayor entre juego real y videojuego: "Creo que la línea está desapareciendo entre el fútbol real y los videojuegos. El videojuego y el fútbol están trabajando juntos. En nuestra relación con LaLiga, parte de la retransmisión viene de los videojuegos. Incluso con nuestro premio de jugador del mes y equipo del año, son los de LaLiga".

No obstante, Torres terminó con una conclusión clara: "Jugamos para los aficionados, siempre están ahí, en los momentos altos y en los bajos. No podemos olvidarlo. Tenemos nuestras metas, pero el mayor sueño es hacer feliz a la gente, tiene que ser el centro del negocio del deporte".