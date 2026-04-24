Seixas: "Estoy deseando compararme con los mejores ciclistas del mundo"

"Para mí, la Lieja es un objetivo fundamental de la primera mitad de mi temporada. Será el segundo monumento de mi carrera tras el Giro de Lombardía de la temporada pasada, y desde este invierno me lo he propuesto como objetivo principal", comenta la nueva figura del ciclismo internacional.

Seixas (Lyon, 19 años) saldrá con el recuerdo de haber levantado los brazos en la "Decana" en su etapa juvenil, aunque asume que ahora será distinto.

"Es una carrera legendaria que estoy deseando descubrir, pero ya sé que se adapta a mis puntos fuertes. Es larga y exigente, y requiere un esfuerzo constante. Me ilusiona aún más porque ya tengo cierta historia con "La Decana, ya que la corrí como junior, ganando en 2024", explica.

"Por supuesto, esta vez será completamente diferente, pero tengo confianza y estoy deseando estar allí para ver cómo me comparo con los mejores ciclistas del mundo".