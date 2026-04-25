El bádminton aprueba oficialmente pasar de juegos de 21 puntos a juegos de 15 puntos

La medida fue respaldada en la 87 Asamblea General Anual de la BWF, celebrada en Horsens (Dinamarca), con el apoyo de 198 votos a favor y 43 en contra, según informó la Federación de Indonesia y confirmó después el organismo internacional. Eran necesarios dos tercios de los votos para la aprobación.

"Estamos construyendo un deporte que se dirige a las nuevas generaciones, al mismo tiempo que invertimos en el futuro a largo plazo de nuestros jugadores. El nuevo sistema pretende hacer el bádminton más intenso y competitivo, mejorar los calendarios, hacer la duración de los partidos más consistente y mejorar la recuperación de los jugadores", declaró el presidente de la BWF Khunying Patama Leeswadtrakul.

"Al llevar al principio los momentos de alta presión, crear puntuaciones más ajustadas y finales más dramáticos, el formato trata de mantener a los aficionados enganchados de principio a fin. Sabemos que despertará preocupación, sobre todo en un deporte con tanta tradición, pero esta decisión no cambia la naturaleza del bádminton", continuó.

Incidió en esa preocupación sobre los cambios: "El talento, la táctica, la exigencia física y mental y el drama del deporte permanecerán. Lo que hace este cambio es reforzar el deporte al proteger lo que hace especial al bádminton, asegurando que los mejores jugadores pueden seguir compitiendo, inspirando y conectando con los aficionados".

El nuevo formato sustituye al actual, en el que gana el mejor de tres juegos de 21 puntos. La modificación tiene como fin dar más dinamismo y emoción a los encuentros, al ser más cortos y generar más situaciones de igualdad.

Otro de sus objetivos es proteger la salud de los deportistas y responder mejor a las demandas del público y de las cadenas de televisión.