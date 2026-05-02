Las mejores ciclistas del mundo se citan en una Vuelta que terminará en el Angliru

Una Vuelta para escaladoras para suceder a Vollering, quien ha apostado por el Giro de Italia. En el menú, siete etapas, abundante media montaña y el Angliru como juez final para un total de 815 km y un desnivel acumulado de más de 14.000 metros.

Entre las que aspiran a entrar en el palmarés estarán ciclistas como la francesa Pauline Ferrand-Prévot, la belga y doble campeona del mundo Lotte Kopecky o la polaca Kasia Niewiadoma, y en la constelación de estrellas también tratarán de brillar las españolas Mavi García y Paula Blasi.

La Vuelta pondrá a prueba a una de las grandes revelaciones de la temporada, la catalana Paula Blasi, que está completando una primavera brillante con una victoria en la Amstel Gold Race, un tercer puesto en la Flecha Valona y un quinto en la Lieja-Bastoña-Lieja.

Galicia acogerá las cuatro primeras etapas de La Vuelta Femenina, donde el pelotón afrontará 445 km y casi 8.000 metros de desnivel. La primera etapa, entre Marín y Salvaterra de Miño, en Pontevedra, y la segunda, entre Lobios y San Cibrao das Viñas, en Orense, incluyen dificultades tanto a lo largo de su recorrido como en el tercio final que impedirán un desenlace al esprint.

La cuarta jornada, entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla, en Lugo, tendrá un final en subida interesante. Las velocistas tendrán opciones el tercer día, entre Padrón y La Coruña, con una meta plana la ciudad de la Torre de Hércules.

La provincia de León acogerá la quinta etapa, tal vez la más sencilla, con 119 kilómetros, que no tendrá grandes dificultades orográficas, aunque aunque puede ser peligroso el viento, que ya destrozó el pelotón en la etapa leonesa de La Vuelta Femenina 2025 disputada entre Becerril de Campos y Baltanás.

Aquella etapa se le llevó al esprint la nerlandesa Marianne Vos, quien tiene el récord de 6 etapas ganadas en la Vuelta, empatada con Vollering.

Para terminar, gran final en el Angliru, estrenado en 1999 por José María Jiménez y conquistado por ultima vez por el portugués Joao Almeida en 2025. Ascenso de máxima dureza con rampas del 23% y una media del 9,8% a lo largo de 12,3 kilómetros de ascensión desde la localidad de Riosa.

Será una jornada durísima con más de 3.200 metros de desnivel acumulado, superando los 2.700 del gran final del año pasado en Cotobello.

Día Etapa Recorrido Km Tipo

3 may 1a Marín - Salvaterra de Miño 113 Ondulada

4 2a Lobios - San Cibrao das Viñas 109 Ondulada

5 3a Padrón - A Coruña 121 Llana

6 4a Monforte de Lemos - Antas de Ulla 115 Ondulada

7 5a León - Astorga 119 Llana

8 6a Gijón - Les Praeres. Nava 106 Final alto

9 7a Pola de Laviana - L'Angliru 132 Especial