El español Mérida accede al cuadro principal de Roma tras vencer al chileno Barrios

Mérida, de 21 años, venció al chileno por 6-3, 3-6 y 7-6 (4) tras dos horas y 32 minutos un encuentro muy igualado que se resolvió en un último set muy disputado, en el que el español logró remontar para hacerse con la victoria.

El joven tenista madrileño, una de las promesas del tenis español y formado en el Club Atlético Montemar de Alicante, sumó así un nuevo triunfo tras una temporada de gran rendimiento en el que se ha colado en el top-100 mundial.

Llegaba además después de caer ante el griego Stefanos Tsitsipas en el Masters 1.000 de Madrid, donde había superado en el cuadro principal al argentino Marco Trungelliti y al francés Corentin Moutet.

Durante el último set estuvo por debajo en el marcador 1-4 y se le vio visiblemente frustrado en varios momentos del partido, llegando a preguntar a su entrenador "¿Qué hago?" en repetidas ocasiones, si bien terminó reaccionando y consiguió el billete al cuadro principal.

Por su parte, Barrios, tenista chileno habitual del circuito ATP y de torneos Challenger, actual número 134 del ránking, se quedó a las puertas de acceder a la fase final.