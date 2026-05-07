Djokovic cree que Sinner conquistará todos los Masters 1.000: "Quizás este año"

"Lo hará seguro, quizás este año. Además, es fortísimo por cómo juega, es realmente impresionante", afirmó el tenista en rueda de prensa con motivo del Masters 1.000 de Roma.

Djokovic subrayó que Sinner "es un jugador muy completo, que obviamente ha demostrado esto en los últimos dos años y es el número uno del mundo con razón".

El tenista también manifestó que le gusta más el formato antiguo del torneo, que duraba una semana: "Pero bueno, es así", dijo.

"Solo queda adaptarse, aceptarlo. Hay algunas ventajas, digamos, de tener un día libre entre cada partido, porque puedes prepararte mejor y creo que eso seguramente ayuda a algunos jugadores. Pero, obviamente, es difícil porque tienes diferentes superficies", agregó.

Djokovic es el jugador con más títulos Masters 1.000 de la historia, con cuarenta, y es el único que conquistar los nueve torneos del circuito hasta por partida doble.

Seis veces campeón en la capital italiana y finalista en doce ocasiones, Djokovic regresa al Masters 1.000 de Roma tras perderse la edición anterior y poner fin a su primera ausencia en el Foro Itálico desde 2007, después de haber estado dos meses apartado por una lesión en el hombro derecho sufrida en Indian Wells.

Por su parte, Sinner llega en un gran momento de forma, tras encadenar títulos en París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026.