El comisario europeo de Deporte cuestiona la decisión del COI a favor de Bielorrusia

"Rusia sigue en guerra contra Ucrania y Bielorrusia mantiene su apoyo a esa agresión", dijo Micallef, y añadió que esa decisión "requiere una seria conversación sobre la gobernanza en el movimiento olímpico". "No ha cambiado nada que justifique esa decisión. Rusia sigue en guerra contra Ucrania. Bielorrusia continúa con su apoyo a esa agresión", insistió.

En redes sociales, el comisario apuntó que el COI ha dejado en manos de las federaciones deportivas la decisión sobre el uso de banderas y otros símbolos naciones de Bielorrusia y lanzó una petición a estas.

"Las pido que tomen la decisión correcta. También las recuerdo su responsabilidad de tomar plena consideración de las implicaciones de seguridad de permitir a Bielorrusia participar bajo sus símbolos nacionales. No se debería permitir nunca a los agresores utilizar el deporte como propaganda", destacó Micallef.

El COI acordó este jueves en la reunión de su Comité Ejecutivo recomendar a las federaciones internacionales que levanten las sanciones a Bielorrusia, vigentes desde febrero de 2022 cuando Rusia invadió Ucrania con el apoyo de este país.

"La participación de los deportistas en competiciones internacionales no debe verse limitada por las acciones de sus gobiernos, incluyendo su participación en una guerra o conflicto", aseguró el organismo, que defendió el "derecho fundamental de los deportistas a acceder al deporte y competir libres de injerencias políticas o presiones gubernamentales".

El COI mantiene de momento la restricción para los deportistas y equipos rusos, que como los bielorrusos han competido bajo bandera neutral o se les ha vetado en las competiciones, aunque avanzó que está "revisando el asunto" a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos mediante "un diálogo constructivo" con el Comité Olímpico Ruso (COR).