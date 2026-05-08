José Alberto: Somos un equipo que actuamos mejor cuando estamos en distancias cortas

En rueda de prensa, el técnico asturiano ha matizado que el rendimiento de sus futbolistas, cuando hay una ventaja más holgada de puntos, "baja un 10-15 por ciento", y eso en esta categoría "es dar mucha facilidad a los rivales".

"Es momento de estar concentrados y estar al cien por cien. El equipo llega en un gran momento, pero tenemos que demostrarlo en el campo", ha subrayado.

Sin embargo, José Alberto ha reconocido encontrarse "súper tranquilo", porque la forma en que juega su equipo y el nivel de concentración que le ve le hace creer que van a conseguir el ascenso.

Ha señalado que la semana de entrenamientos ha sido muy buena, y que ha visto a los jugadores "con mucha ilusión, concentrados en el día a día y en desarrollar el plan de partido".

Precisamente, sobre el encuentro del próximo domingo ante el Leganés, el entrenador racinguista ha advertido de que va a ser un partido muy complicado, ya que el conjunto pepinero tiene la opción de sellar la salvación si consigue una victoria.

"Va a ser un partido difícil pero queremos sacar los tres puntos. El Leganés en la ida fue un rival que nos superó por momentos en el partido, tiene jugadores que han jugado y han sido importantes en Primera, lo que habla del gran talento individual que tiene", ha destacado.

Y es por eso que José Alberto tiene claro que el Real Racing Club tiene que estar a su mejor nivel en el Estadio de Butarque si quiere sacar algo positivo.

El entrenador verdiblanco ha puntualizado que es complicado evadirse del resultado de otros partidos aunque no quiera estar pendiente de ellos, pero cree que el Racing ha de centrarse en él mismo.

"Me da igual jugar antes o después porque lo importante es cómo estemos nosotros", ha concluido.