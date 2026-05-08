Magnier: "Me alegra ganar a estos rivales"

"Ha sido un final muy agitado. Después de un día bastante tranquilo, todos estaban frescos. Yo iba bien posicionado al frente, porque sabíamos que podía ser peligroso en esas carreteras más estrechas", explica el ciclista galo nacido en Laredo (Estados Unidos) hace 22 años.

Magnier destacó el trabajo de su equipo a la hora de colocarle en las mejores condiciones a la hora de afrontar un esprint que se vio alterado por una caída masiva a 250 metros de meta.

"Jasper Stuyven) y Van Gestel) hicieron un gran trabajo, como todo el equipo, y por eso estoy muy orgulloso de haber podido culminarlo. Ya estaba contento con mi rendimiento al principio y ahora ya puedo cambiar esta camiseta por la rosa de líder", explicó.

Para Magnier fue especial el hecho de haberse impuesto por delante de velocistas que considera de gran nivel.

"Voy a disfrutar la victoria y la maglia rosa porque aquí hay muchos velocistas destacados, y era la primera vez que podía esprintarles de verdad en el Giro. Me alegra poder vencerlos", concluyó.