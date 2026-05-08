Polideportivo
08 de mayo de 2026 a la - 10:50

Vingegaard se pinta una uña de rojo por la campaña "Alto a la violencia contra los niños"

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 8 may (EFE).- El danés Jonas Vingegaard, máximo favorito en el Giro que hoy comienza en Bulgaria, y sus compañeros de Visma-Lease a Bike, apoyan la causa de combatir la violencia contra los niños tomando la salida con una uña pintada de rojo.

Por EFE

Jonas Vingegaard lució una uña pintada de rojo esta tarde al inicio de la primera etapa del Giro, ejemplo que siguieron sus compañeros del equipo Visma-Lease a Bike. Los integrantes de la escuadra apoyan la campaña "Alto a la violencia contra los niños", de Børns Vilkår.

Este proyecto tiene como objetivo concienciar sobre la violencia física y psicológica contra los niños en Dinamarca.

"Uno de cada seis niños sufre maltrato físico o psicológico. Queremos luchar contra eso, porque todos los niños deberían poder crecer en buenas condiciones", señaló Vingegaard.