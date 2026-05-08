Vingegaard se pinta una uña de rojo por la campaña "Alto a la violencia contra los niños"

Jonas Vingegaard lució una uña pintada de rojo esta tarde al inicio de la primera etapa del Giro, ejemplo que siguieron sus compañeros del equipo Visma-Lease a Bike. Los integrantes de la escuadra apoyan la campaña "Alto a la violencia contra los niños", de Børns Vilkår.

Este proyecto tiene como objetivo concienciar sobre la violencia física y psicológica contra los niños en Dinamarca.

"Uno de cada seis niños sufre maltrato físico o psicológico. Queremos luchar contra eso, porque todos los niños deberían poder crecer en buenas condiciones", señaló Vingegaard.