José Caballero va a la lista de lesionados y Anthony Volpe recibe otra oportunidad

Los Yanquis anunciaron que Caballero, tras una prueba de resonancia magnética, será colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una fractura en el dedo medio de la mano derecha, sufrida el domingo durante la derrota 4-3 ante los Cerveceros de Milwaukee, cuando regresó de cabeza a la primera base en la novena entrada.

La ausencia del panameño obligó a la organización del Bronx a recurrir nuevamente a Volpe, pese a que Max Schuemann inicia este martes, por segundo día consecutivo, como campocorto titular ante los Orioles de Baltimore.

Caballero había sido una de las piezas más productivas de Nueva York en el arranque de temporada. En 41 partidos batea para .259, producto de 35 imparables en 135 turnos, con cuatro cuadrangulares, 18 carreras anotadas y 13 impulsadas.

Además, suma 13 bases robadas, tercera mejor cifra de la Liga Americana, aunque también lidera el circuito al haber sido atrapado en cinco intentos de robo.

En defensa, el pelotero panameño registra promedio de fildeo de .982, con tres errores y 121 asistencias.

Por su parte, Volpe, de 25 años, se perdió gran parte de los entrenamientos de primavera mientras se recuperaba de una cirugía en el hombro izquierdo a la que fue sometido en octubre pasado, razón por la cual los Yanquis decidieron enviarlo inicialmente a Triple-A.

Durante su estancia en Scranton/Wilkes-Barre, el campocorto bateó para .205, con ocho hits en 39 turnos, un cuadrangular y cinco carreras remolcadas en nueve partidos. Sumando también su breve paso por Doble-A Somerset, dejó promedio de .221, con ocho impulsadas y cuatro bases robadas.

Volpe afrontará ahora su eventual cuarta temporada en las Grandes Ligas, luego de consolidarse como campocorto titular de los Yanquis desde el Día Inaugural de 2023.

En 472 encuentros en las mayores, el torpedero presenta línea ofensiva de .222/.283/.379. La campaña pasada conectó 19 jonrones, impulsó 72 carreras y robó 18 bases en 153 partidos.

Además de Volpe, el venezolano Oswaldo Cabrera continúa en Triple-A mientras completa su recuperación de una fractura en el tobillo izquierdo.