Landaluce afronta los cuartos de final "con mucha tranquilidad y sin ningún miedo"

"He sido capaz de competir al mejor nivel durante prácticamente dos horas, sacar muy bien, restar a un jugador que hace muchos 'aces' por partido y es 'superpeligroso' al saque, primer y segundo saque, y le he restado increíble, como si sacase más flojo de lo que saca", aseveró a EFE en zona mixta.

"He sido un jugador 'supercompleto' hoy, muy difícil de ganar, y por eso creo que ha sido el mejor", agregó.

El tenista madrileño, que se convirtió en el primer jugador nacido en 2006 o después en alcanzar los cuartos de final de un Masters 1.000 tanto en pista dura como en tierra batida, dijo que afronta el siguiente encuentro -contra el ganador del duelo entre Daniil Medvedev y Thiago Agustón Tirante- "sin ningún miedo".

"En primera ronda lo hice mejor de lo que lo había hecho, y así, viendo mis partidos, poco a poco he ido he ido mejorando y subiendo mucho el nivel. Y creo que con respecto al nivel que tuve en previa, que ya venía siendo más alto, he dado un salto de calidad", subrayó.

Landaluce accedió al cuadro principal como ‘lucky loser’ después de caer en la fase previa ante el italiano Andrea Pellegrino, un hecho que afronta sabiendo que ha tenido suerte: "Soy un afortunado de poder estar aquí y tener la oportunidad de corregir los errores del partido que perdí", apostilló.

El madrileño, una de las jóvenes promesas del tenis español, se impuso al serbio Hamad Medjedovic por 7-5 y 6-4.

Además, certificó al menos el puesto 66 del ranking y alcanzó por segunda vez en su carrera los cuartos de final de un torneo de esta categoría, tras los logrados en Miami en marzo de 2026.