Polideportivo
14 de mayo de 2026 a la - 12:15

Sheehan, del equipo de Andrés Iniesta, se lleva el Circuito de Valonia

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Redacción Deportes, 14 may (EFE).- El corredor estadounidense Riley Sheehan, del NSN Cycling Team, equipo vinculado al exfutbolista Andrés Iniesta, venció este jueves el Circuito de Valonia (Bélgica), una carrera de 196 kilómetros disputada entre las localidades de La Louvière y Charleroi.

Por EFE

Sheehan, de 25 años, lanzó un esprint a falta de un kilómetro para la meta y consiguió la segunda victoria de su carrera, tras llevarse la París-Tours Elite de 2023.

El estadounidense subió a lo más alto del podio acompañado por el belga Gerben Thujssen, del Apecin-Premier Tech, segundo, y del neerlandés Joren Bloem, del Unibet Rose Rockets, tercero.

Así, impidió la victoria local por tercer año consecutivo, después de los triunfos de Arnaud De Lie y de Jordi Meeus en 2024 y 2023 respectivamente, en las dos últimas ediciones celebradas.

Sheehan reinó de nuevo en el Circuito de Valonia, que regresó tras un año de parón debido a limitaciones de presupuesto y logísticas.