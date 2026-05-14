Sheehan, del equipo de Andrés Iniesta, se lleva el Circuito de Valonia

Sheehan, de 25 años, lanzó un esprint a falta de un kilómetro para la meta y consiguió la segunda victoria de su carrera, tras llevarse la París-Tours Elite de 2023.
El estadounidense subió a lo más alto del podio acompañado por el belga Gerben Thujssen, del Apecin-Premier Tech, segundo, y del neerlandés Joren Bloem, del Unibet Rose Rockets, tercero.
Así, impidió la victoria local por tercer año consecutivo, después de los triunfos de Arnaud De Lie y de Jordi Meeus en 2024 y 2023 respectivamente, en las dos últimas ediciones celebradas.
Sheehan reinó de nuevo en el Circuito de Valonia, que regresó tras un año de parón debido a limitaciones de presupuesto y logísticas.