Haití divulga su lista de 26 con Isidor, Bellegarde y Nazon como principales figuras

Los jugadores, que provienen en mayor número de una gran variedad de ligas de primera y hasta quinta división de Europa y América, acudirán a la segunda participación de Haití en un Mundial. La primera vez ocurrió en la edición de 1974 jugada en Alemania.

El extremo Bellegarde acumuló esta temporada 25 partidos con el Wolverhampton inglés, anotó un gol y dio una asistencia.

El punta Isidor marcó cinco goles en 30 partidos con Sunderland.

En la lista de convocados destaca también el ariete del Auxerre francés Josué Casimir, que en 30 partidos jugados en la temporada anotó un gol.

Migné ratificó la presencia del 9 de la selección haitiana, Duckens Nazon, de 32 años, quien tuvo que salir de forma casi cinematográfica de Irán, donde jugaba para el Esteghlal, poco después de comenzar el conflicto armado con Estados Unidos e Israel en febrero.

La selección de Haití fue emparejada en el Grupo C del Mundial.

Debutará el 13 de junio contra Escocia, seis días después chocará con Brasil y el día 24 cerrará su participación en la primera fase contra Marruecos.

La puesta a punto de la selección caribeña se completará con dos partidos de preparación, el 2 de junio contra Nueva Zelanda, y el día 3 contra Perú.

Porteros: Johnny Placide (Bastia-FRA), Alexandre Pierre (Sochaux-Montbéliard-FRA) y Josué Duverger (Cosmos Koblenz-GER).

Defensas: Carlens Arcus (Angers-SCO), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem-BEL), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks-USA), Martin Expérience (Nancy-FRA), Jean-Kévin Duverne (KAA Gante-BEL). Ricardo Ade (Liga de Quito-ECU), Hannes Delcroix (Lugano-SUI), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II-SUI).

Centrocampistas: Leverton Pierre (Vizela-POR), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive-USA), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union-USA), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton-GBR), Pierre Woodensky (Violette-HAI), y Dominique Simon (Tatran Presov-SVK).

Delanteros: Louicious Deedson (Dallas-USA), Ruben Providence (Almere City-NED), Josué Casimir (Auxerre-FRA), Derrick Etienne (Toronto-CAN), Wilson Isidor (Sunderland-GBR), Duckens Nazon (Esteghlal-IRI), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor-TUR), Yassin Fortune (Vizela-POR), Lenny Joseph (Ferencváros-HUN).