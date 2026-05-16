Duplantis reconoce que no pudo preparar de forma "correcta" el récord mundial

"Estuve en la Met Gala hace un par de semanas y no fue la mejor preparación antes de esta competición. A veces hay que hacer algunos sacrificios y hacer cosas que no son agradables. Pero no pasa nada", declaró tras la competición en Shanghái.

Duplantis fue el único de los participantes que superó el listón sobre 6,12 metros y segundo fue el australiano Kurtis Marschall, con 5,80, mientras que la tercera plaza la compartieron, con 5,70, el francés Thibaut Collet y el estadounidense Sam kendricks.

Duplantis señaló que ahora su deseo es "descansar y entrenar bien" para poder prepararse de cara a la próxima competición, y destacó que intentará mejorar la carrera de impulso con una "aproximación mejor, con más velocidad y energía".