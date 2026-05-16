Jonas Vingegaard (Visma): "No nos tocaba marcar la diferencia"

"No sé si he corrido como si fuera el líder del Giro, he corrido como queríamos, y queríamos mantenernos seguros. Hoy no nos tocaba a nosotros marcar la diferencia. Aún quedan muchos días por venir", reflejó en la entrevista posterior a la jornada.

No le sorprendió el movimiento final de Afonso Eulálio (Bahrain), que conserva una jornada más el maillot rosa: "No, es un corredor fuerte, sobre todo en subidas cortas como estas, es muy inteligente y ha hecho un buen trabajo más. Otro día más en el maillot rosa".

Sin embargo, no descartó llegar a la contrarreloj del próximo martes, la primera etapa después del segundo día de descanso, vestido de líder: "Es buena pregunta. Veremos al final de la etapa de mañana. Con el maillot rosa va a ser difícil, pero veremos".