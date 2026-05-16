Polideportivo
16 de mayo de 2026 a la - 13:15

Jonas Vingegaard (Visma): "No nos tocaba marcar la diferencia"

Imagen sin descripción

Redacción Deportes, 16 may (EFE).- El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) explicó que no era el momento de "marcar la diferencia", después de la octava etapa del Giro de Italia, disputada entre Chieti y Fermo, en la que mantuvo el maillot de líder de la montaña, pero no asaltó la 'maglia rosa'.

Por EFE

"No sé si he corrido como si fuera el líder del Giro, he corrido como queríamos, y queríamos mantenernos seguros. Hoy no nos tocaba a nosotros marcar la diferencia. Aún quedan muchos días por venir", reflejó en la entrevista posterior a la jornada.

No le sorprendió el movimiento final de Afonso Eulálio (Bahrain), que conserva una jornada más el maillot rosa: "No, es un corredor fuerte, sobre todo en subidas cortas como estas, es muy inteligente y ha hecho un buen trabajo más. Otro día más en el maillot rosa".

Sin embargo, no descartó llegar a la contrarreloj del próximo martes, la primera etapa después del segundo día de descanso, vestido de líder: "Es buena pregunta. Veremos al final de la etapa de mañana. Con el maillot rosa va a ser difícil, pero veremos".