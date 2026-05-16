Sinner, a por la hazaña bajo presión; Ruud busca la sorpresa en Roma

La final enfrenta al jugador más en forma del circuito, al predilecto y al local, que busca completar su colección de Masters 1.000, contra un especialista en arcilla con hambre de sorprender. Sinner contará con el respaldo de la grada del Foro Itálico; Ruud, con la experiencia de las grandes citas y la ambición de dar un golpe sobre la mesa.

Sinner está intratable, y Roma solo lo confirmó. El tenista de San Cándido solo concedió un juego en los cinco partidos que jugó, y lo máximo que estuvo encima de la pista antes de sellar una victoria fue una hora y treinta y dos minutos, exceptuando la semifinal contra Daniil Medvedev.

Dejó por el camino, además, a Sebastian Offner, Alexei Popyrin, Andrea Pellegrino y Andrei Rublev. También muy buenas sensaciones, consiguió ilusionar a toda Italia, que ya lo ve como campeón, y desató la locura en el Foro Itálico durante toda la edición. Llega como el gran protagonista.

Es el torneo de los récords para él. Si gana, consigue el 'Career Golden Masters', el título otorgado al tenista que gana los nueve Masters 1.000 del circuito, y del que solo presume Novak Djokovic. Lo puede lograr con 24 años; el serbio, cuando lo hizo por primera vez, fue a los 31.

Además, durante esta edición, el italiano ya superó las 31 victorias consecutivas del balcánico y, si se impone en la final, podría cerrar la racha en 34 triunfos seguidos.

Se enfrenta a Ruud, quien nunca le ganó un set. Llega a este duelo tras haber estado en el foco, ya que en el segundo set contra Medvedev, aunque logró recomponerse, mostró una fatiga muy visible que podría condicionarle de cara a Roland Garros, que afronta también con la ausencia de su gran rival deportivo, Carlos Alcaraz.

Sinner confirmó su etiqueta, que también le otorga cierta presión si no consigue ganar la final. En el último partido, el italiano vivió un momento de cansancio físico que desató incluso rumores sobre un posible ataque de pánico. Presentó claros signos de fatiga y encarrila muchos partidos seguidos. "No puedo responder", dijo al ser preguntado.

Ruud afronta la final tras firmar una de las semanas más sólidas de su carrera en el Foro Itálico. En su camino superó a rivales de peso como Jiri Lehecka, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi o Zachary Svajda -a todos ellos en dos sets- y a Karen Khachanov.

El noruego, el tenista más importante en la historia de su país, llegó a ser tres veces finalista en Grand Slam, cuatro de Mastes 1.000 -incluida la del domingo- y una de ATP Finals. Pero el tenista de Oslo, pese a rozar la gloria en varias ocasiones, solo consiguió sellar un Masters 1.000, el de Madrid en 2025, su logro más importante.

El tenista, tras asegurar el puesto en la final, lamentó que él fue "uno de esos jugadores que metió su nombre en la conversación durante tres años", pero que no fue "capaz de mantener el nivel". Reconoció que "a veces" desearía ser él quien estuviera en el lugar de Carlos Alcaraz y de Jannik Sinner.

Muchos le consideran uno de los jugadores más infravalorados del circuito. Es un tenista que siempre estuvo ajeno a las polémicas, a los focos, y que intentó demostrarlo en la cancha, con un estilo agresivo y con gran capacidad desde la línea de fondo. Humilde y aficionado al golf, sus propios compañeros le otorgaron en 2022 el Premio Stefan Edberg a la Deportividad.

Ahora quiere dar un golpe sobre la mesa. Él mismo admitió que, cuando surgieron oportunidades tras el dominio de los 'Big Three' (Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer), pensó que podría tomar el relevo, pero que quizá no estaba destinado a ello.

Tiene la oportunidad de resarcirse, también consigo mismo. Enfrente, un Sinner que viene de una racha imparable, pero mermado físicamente y con la vista puesta en París. En el pasado, se enfrentaron cuatro veces en ATP, con póquer para el italiano. Una de ellas, precisamente, hace un año, en este mismo torneo, en el que Sinner batió a Ruud en cuartos de final.