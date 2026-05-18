El cubano Osmany Juantorena continuará en un Guaguas que hará tres fichajes para la 26/27

En la recepción del Gobierno de Canarias al club grancanario por su título de Superliga Masculina, el máximo mandatario amarillo ha afirmado que la plantilla seguirá "al 85 %", a lo que se sumaría los dos fichajes cerrados y la búsqueda del colocador para generar competencia a Miguel Ángel de Amo.

Ruiz ha destacado que con esta nueva plantilla tratarán de perpetuar el dominio nacional del Club Voleibol Guaguas porque "va en nuestro ADN" y competir en la Liga de Campeones para soñar con acceder a la primera final a cuatro de la historia de la entidad, que se quedó a un paso en los cuartos de final ante el reciente ganador de la competición, el Sir Sicoma Monini Perugia italiano.

"Nuestra ilusión es dar el máximo de nuestras posibilidades y brindar alegrías a la afición, a Gran Canaria y a Canarias. En esta nueva etapa de seis años hemos conseguido trece títulos, más que en los doce años anteriores de mi presidencia, entre 1986 y 1998", ha subrayado.

Además, ha adelantado los pasos finales para firmar un convenio con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para aumentar el presupuesto de la entidad y así paliar los gastos que supone competir en la máxima competición europea del clubes.

El consejero de Educación y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha felicitado al Guaguas, un equipo "que representa a Canarias" y que además ha conseguido su cuarto título de Superliga Masculina consecutivo, así como llevar el nombre de la comunidad autónoma por Europa.

Suárez ha resaltado que el voleibol canario es "una potencia nacional e internacional” y ha recordado que habrá tres equipos de las islas en la Superliga masculina y seis conjuntos en la Liga Iberdrola, lo que refleja la buena salud del deporte en las islas: "Hablar del voleibol en Canarias es hablar de ser referentes".

"Estamos muy orgullosos del trabajo que llevan a cabo muchas mujeres y hombres en torno al deporte y la disciplina. Es un orgullo para todos los canarios poder celebrar un título más y presumir de ser la gran potencia en el voleibol nacional e internacional", ha puesto en valor.