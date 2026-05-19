El Gobierno muestra su respaldo a la candidatura de España al Mundial de Rugby 2035

España aspira por primera vez a ser sede de un Mundial de este deporte, que sería el decimotercero desde que en 1987 se celebrara en Australia y Nueva con victoria para Nueva Zelanda. En 2027, la sede será Australia y en 2031 los Estados Unidos.

Según informó el Ejecutivo tras su reunión "con este acuerdo, el Gobierno manifiesta formalmente su apoyo a un proyecto que ofrece una oportunidad estratégica para reforzar la proyección internacional de España, en línea con otras candidaturas impulsadas en los últimos años, como la Copa del Mundo de fútbol de 2030 o la Copa Ryder de golf de 2031".

“Esta apuesta por los grandes acontecimientos deportivos nos está permitiendo afianzar un modelo de éxito basado en la colaboración con las federaciones nacionales, la solvencia organizativa y la proyección internacional de España, en coordinación con otras Administraciones”, ha asegurado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en declaraciones que recoge una nota de prensa del Gobierno.

"La Copa del Mundo masculina de rugby XV es uno de los eventos deportivos de mayor repercusión global, con un extraordinario impacto en términos deportivos, turísticos, sociales y económicos para el territorio anfitrión, tal y como se ha puesto de manifiesto en sus anteriores ediciones", señala el comunicado.

"El respaldo gubernamental supone, además, un reconocimiento al crecimiento experimentado por el rugby español en los últimos años, tanto en participación y seguimiento social como en capacidad organizativa, consolidando a España como un actor cada vez más relevante en el panorama internacional de este deporte", afirma el Gobierno.

El Ejecutivo añade que "en ese contexto, Valladolid acogerá del 29 al 31 de mayo las Series Mundiales, cuya organización en 2026 y 2027 en nuestro país cuenta con el apoyo del Gobierno de España, a través de una subvención de 1,5 millones de euros concedida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a la Real Federación Española de Rugby".

"Con el respaldo de la candidatura para la cita mundialista de 2035, el Gobierno de España vuelve a reafirmar su compromiso con el impulso del deporte como herramienta de transformación social, proyección internacional y desarrollo económico", señala la nota.

La ministra considera que “esta candidatura trasciende el ámbito estrictamente deportivo y aspira a dejar un legado social, territorial y económico en toda España, contribuyendo al desarrollo del rugby y a la promoción de los valores asociados a este deporte, como son el respeto, el trabajo en equipo y el juego limpio”.