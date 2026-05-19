El uruguayo Petit: “Mi mente está en poder quedarme en el Betis”

Petit, de 19 años, comenzó la temporada en el Mirandés cedido por el Betis, club que lo fichó el verano pasado y que en enero rompió esa cesión para prestarlo al Granada, aunque no ha sido capaz de rendir al nivel que se esperaba en ninguno de los dos equipos de Segunda.

El delantero manifestó a los medios del Granada que no sabe “nada” en torno a su futuro y que ahora sólo piensa en “acabar la temporada tranquilo y después se verá lo que pasa”.

“Me motiva hacer la pretemporada con el Betis, pero primero quiero acabar esta temporada tranquilo”, remarcó el uruguayo.

Petit no cerró la puerta a continuar la campaña próxima cedido en el Granada porque está “contento en el club y en la ciudad” por lo que la entidad rojiblanca es “una opción”.

“Mi mente está en poder quedarme en el Betis”, reconoció no obstante el atacante.

Petit pidió a sus compañeros del Granada en lo que queda de curso “seguir jugando por una ciudad y un escudo muy grande”, por lo que están “motivados” para “dar alegrías a la gente en forma de dos victorias en los dos partidos que quedan para acabar la temporada”.

El uruguayo se mostró “contento de sumar minutos en el Granada” e incidió en “seguir con la línea del esfuerzo tanto a nivel individual como de equipo”.