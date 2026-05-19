Mayorov, el niño prodigio del tenis de mesa, gana su primera medalla en un torneo absoluto

Mayorov, número uno del mundo en la categoría sub-13, sorprendió el pasado año cuando se proclamó campeón de España juvenil en La Nucía (Alicante) con tan solo once años y once meses después de vencer a rivales que tenían siete años más y tras inscribirse solo con la pretensión de ganar experiencia.

Un mes después, el día en que cumplió doce años, sumó otra medalla, de plata, en el Campeonato de Europa Juvenil celebrado en Ostrava (República Checa) haciendo pareja con un jugador austriaco, y en septiembre, conquistó el oro en la categoría individual en el campeonato continental sub13.

La pasión de Lamorov por el tenis de mesa le viene por genética. Su padre, Eduard, es ucraniano, y su madre, Svetlana, rusa, y ambos fueron jugadores profesionales, lo que les llevó a conocerse en los Europeos de Bratislava (Eslovaquia) en 1996.

En 2000, Eduard y Svetlana Bakhtina, varias veces campeona de Rusia y quien llegó a ganar una medalla de oros por equipos en los Europeos de 1994, se instalaron en España, primero en Cartagena (Murcia) y posteriormente en Calella (Barcelona),

El joven milita en el Tenis Taula Cassà, en la localidad gerundense de Cassà de la Selva, donde empezó a cosechar medallas en categorías inferiores desde muy pronto, como el campeonato de España prebenjamin en 2022.

La progresión experimentada por Mayorov le llevó a comienzos del pasado mes de abril a participar, junto con otros ocho jugadores de edades parecidas, en el programa de desarrollo Eurospins de la Unión Europea de Tenis de Mesa en República Checa, una concentración dirigida a jóvenes talentos europeos para mejorar su desarrollo técnico y competitivo.

Con el club catalán compite contra adultos en el grupo 2 de la división de honor nacional, la segunda máxima categoría que organiza la Real Federación Española de Tenis de Mesa, donde ha logrado meterse en la fase de ascenso a primera división, aunque ha renunciado a disputarla.

Su meteórica evolución le ha llevado a liderar con gran holgura el ránking mundial sub13, con 1.685 puntos frente a los 945 del segundo, y en el absoluto, ocupa el puesto 1.062.

Al codearse con jugadores de mayor edad, la federación española le incluyó en el equipo del torneo de Lagos, localidad del Algarve en el sur de Portugal, correspondiente al peldaño más bajo del circuito profesional, lo que vendría a ser un ATP 250, propicio para jugadores jóvenes.

"Rompiendo barreras (otra vez)", ha sido el mensaje de la federación española para congratularse del nuevo éxito de su gran promesa conseguido a Albert Vilardell, de 23 años.

El de Portugal ha sido su segundo torneo absoluto, después de que jugara el pasado mes de febrero el campeonato de España en Tarragona, donde cayó en segunda ronda ante Diego Lillo, que a la postre sería el vencedor.

Sus padres se muestran cautos sobre las expectativas generadas sobre Ladimir, aunque el chico tiene claro que su meta es, no solo ser profesional y participar en unos Juegos Olímpicos, sino lograr la medalla de oro, como reveló tras proclamarse campeón de España juvenil.