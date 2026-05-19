Padel World Summit reunirá en Barcelona a 140 expositores y más de 6.000 visitantes

En un comunicado, Fira de Barcelona ha precisado que en esta edición la superficie comercial se incrementará un 35 %.

Del total de expositores, un 56 % serán internacionales, con Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Suecia y China como países con mayor representación comercial.

El evento también contará con la participación de empresas estadounidenses, portuguesas, danesas, mexicanas y sudafricanas, entre otras.

El pabellón 6 del recinto de la Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde se celebra el evento, exhibirá una amplia muestra de todos los segmentos que componen la cadena de valor de la industria del pádel, desde material deportivo hasta construcción de pistas, pasando por pavimentos, infraestructuras complementarias o innovaciones tecnológicas aplicadas a la gestión y experiencia de juego.

Además de consolidarse como uno de los principales escaparates del sector, Padel World Summit incorpora una destacada vertiente comercial cuyo objetivo es multiplicar las oportunidades de negocio que ofrece este deporte.

Por otra parte habrá un programa congresual que contará con noventa ponentes, entre los que destacan el financiero Bill Ullman, actual presidente de la United States Padel Association (USPA); el consejero delegado de la empresa británica Soul Padel, Mark Hewlett; la ex número uno mundial, la argentina Inés Álvarez, o el consultor estadounidense Patricio Misitrano, creador de Racket Social Club.

Además, se habilitarán diez pistas en las que se llevarán a cabo partidos, presentaciones de producto y activaciones de marcas con la participación, entre otros, de figuras históricas de este deporte, como el argentino Fernando Belasteguín (Bela) o la española Carolina Navarro, número 1 del World Padel Tour durante nueve años.

Según el World Padel Report 2025 de la Federación Internacional de Pádel, este deporte ya supera los 35 millones de practicantes en todo el mundo y cuenta con una red global de más de 24.600 clubes y 77.300 pistas.

Se estima que este deporte mueve un negocio en torno a los 2.000 millones de euros a nivel mundial, con España como primer mercado, con un volumen cercano a los 900 millones de euros.

Italia, Argentina y Estados Unidos son otros mercados clave, mientras que los expertos vaticinan que regiones como Oriente Medio y América Latina, especialmente México y Brasil, experimentarán un destacado crecimiento en los próximos años.