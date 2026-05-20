Liverpool acogerá los Mundiales de gimnasia artística de 2030

La competición se disputará en el M&S Bank Arena y será la cuarta ocasión en que el Reino Unido albergue esta cita mundialista, después de que Liverpool ya acogiera con éxito la edición de 2022 y de que se haya consolidado como una referencia para la gimnasia británica, ya que además acoge de forma ininterrumpida los Campeonatos Británicos de gimnasia artística desde 2011.

Aquel campeonato reunió a más de 35.000 espectadores y generó un impacto económico de 5,6 millones de libras, cifras que los organizadores esperan superar en 2030, con una previsión de más de 8 millones de libras para la economía local.

La candidatura ganadora fue impulsada de forma conjunta por British Gymnastics, UK Sport y el Ayuntamiento de Liverpool, que destacaron el legado que dejará el evento tanto a nivel deportivo como social.

"Acoger de nuevo estos campeonatos en 2030 nos da una oportunidad fantástica para construir sobre ese legado, inspirar a la próxima generación y, a través de la gimnasia, apoyar comunidades más felices, saludables y conectadas", señalaron en un comunicado conjunto.

Ademas, el campeonato será la primera gran oportunidad de clasificación para los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.