Luca Zidane regresó a los entrenamientos y podría estar con Argelia en el Mundial

Luca Zidane se unió a los entrenamientos grupales del equipo que dirige José Rojo ‘Pacheta’ y lució una máscara que le protege el rostro tras haber sido operado el 29 de abril de la fractura que sufrió días antes de forma fortuita en el partido que midió al Granada y al Almería en el Estadio Nuevo Los Cármenes, de LaLiga Hypermotion (Segunda División española).

El portero ya prepara con sus compañeros el encuentro que medirá el domingo al Granada y al Mirandés, aunque todo hace indicar que no jugará más esta campaña con los andaluces y que se reservará para el Mundial.

El hecho de regresar al trabajo con el Granada desvela su satisfactoria recuperación y garantiza su presencia en la convocatoria para la cita estadounidense que próximamente hará oficial la selección africana.

Luca Zidane fue el portero titular de Argelia durante la pasada fase de clasificación y tiene muchas expectativas puestas en el que va a ser su primer gran torneo internacional de selecciones.