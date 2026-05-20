Rio de Janeiro repite en el calendario de SailGP 2027, que comienza en Hong Kong

La prueba brasileña, undécima en 2027, cambia de fechas y se celebrará los 9 y 10 de octubre. En 2026 fue la cuarta del calendario, los pasados 11 y 12 de abril.

La competición en Valencia, en el campo de regatas de la Malvarrosa, se disputará el 4 y 5 de septiembre del próximo año en la que es la séptima temporada de SailGP, según informó este miércoles la organización en una nota de prensa.

Desde Hong Kong, el Rolex SailGP viajará a Perth, en la Australia occidental, "una de las sedes más rápidas y exigentes en el calendario".

Tras la gira norteamericana por San Francisco, Bermudas, Halifax (Canadá) y Nueva York, el campeonato se trasladará a Europa para afrontar un apretado calendario de verano que comienza en Portsmouth (Inglaterra), "donde las carreras cerca de la costa y las gradas repletas han convertido a la prueba británica en una de las paradas más destacadas del calendario".

Desde Gran Bretaña, SailGP regresa a Sassnitz, en la costa báltica de Alemania, y a Valencia, antes de llegar al último destino europeo en Italia, cuya ciudad será desvelada más adelante.

En el final de la temporada se disputarán dos pruebas consecutivas en Río de Janeiro y Dubái, antes de la final en fecha y lugar por determinar.

24-25 jul – Gran Bretaña. Portsmouth

20-21 nov - Emiratos Árabes Unidos. Dubai.

Noviembre o diciembre. Final en una sede por designar.